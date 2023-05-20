Развивающиеся государства отвернутся от Вашингтона из-за его санкций – посол Антонов

Фото: AP/TAСС/Patrick Semansky

Санкционная политика США приведет к тому, что страны с формирующейся экономикой отвернутся от Штатов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российского диппредставительства.

"США стремятся надавить не только на Российскую Федерацию, но и на развивающиеся государства. Нанести удар по активно расширяющимся в последнее время связям России с т.н. Глобальным Югом", – сообщил Антонов.

По мнению посла, Вашингтон бьет по собственным долгосрочным целям. Он считает, что развивающиеся экономики смогут увидеть вред от политики США их жизненным интересам.

Кроме того, Антонов обратил внимание, что замысел властей США состоит в том, чтобы убедить общественность и бизнес в том, что Россия якобы находится "под колпаком ограничений".

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против 46 физических лиц. Также в санкционный лист вошли 30 российских компаний, занимающихся импортом, производители электроники, полупроводников и другие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новые рестрикции касаются оборонно-промышленного комплекса РФ, ее горнодобывающего, технологического и металлургического секторов.