В новый пакет санкций США против РФ войдут около 300 компаний, судов и самолетов

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США в связи с проведением саммита лидеров G7 примут новый пакет антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщает ТАСС.

"Соединенные Штаты объявят существенный пакет (санкций. – прим. ред.), мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину", – заявил он.

Новые ограничения коснутся 300 лиц, предприятий, судов и самолетов. Кроме того, санкции ограничат получение экспортных товаров из США в отношении почти 70 компаний из России и третьих стран.

Собеседник агентства сообщил, что ограничения коснутся в том числе компаний, задействованных в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии. По словам представителя администрации США, новые санкции станут "значительным усилием", существенно ограничивающим доступ России к товарам, необходимым для поддержания боевых возможностей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию. По его словам, в Москве этого ожидают и уже адаптировались к этому давлению.