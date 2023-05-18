В ЕС не обсуждаются санкции в отношении атомной отрасли России – СМИ

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Страны Евросоюза не обсуждают ограничения в отношении российской атомной энергетики в рамках 11-го пакета санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в ЕС.

"Мы снижаем зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной. Но этот вопрос не присутствует в 11-м пакете санкций, так как мы считаем, что есть другие возможности достичь целей, помимо санкций", – сказал собеседник агентства.

Он привел в пример Болгарию и Финляндию, которые сокращают сотрудничество с "Росатомом", отметив, что их действия никак не регламентированы санкциями. При этом источник агентства заметил, что в совместном заявлении стран G7 будет упоминаться их стремление к независимости от российского "атома".

Ранее издание EUobserver писало, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может коснуться порядка 100 юридических и физических лиц. Известно, что к настоящему времени Евросоюз заморозил счета более чем 1,6 тысячи компаний и физлиц из РФ.

Между тем ожидается, что очередные санкции не затронут импорт трубопроводного газа из России. Дело в том, что существует достаточно серьезное сопротивление со стороны страны, зависящих от этих поставок.

