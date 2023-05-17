ЕС не включит в 11-й пакет санкций запрет импорта трубопроводного газа из РФ – СМИ

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Страны Евросоюза не смогут договориться о включении в 11-й пакет санкций против России запрета на импорт трубопроводного газа. Об этом со ссылкой на источник из числа дипломатических представителей государств ЕС сообщает Politico.

"Вряд ли [эта идея] сработает. Существует слишком большое сопротивление со стороны государств, которые зависят от поставок [из России]", – заявил собеседник издания.

По его словам, обсуждение пакета санкций практически завершено и включить в него новые серьезные меры уже вряд ли будет возможно.

Ранее газета Financial Times сообщала, что страны G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ. Данное решение в случае принятия будет препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из РФ в Польшу и Германию.