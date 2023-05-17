02:56Экономика
ЕС не включит в 11-й пакет санкций запрет импорта трубопроводного газа из РФ – СМИ
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Страны Евросоюза не смогут договориться о включении в 11-й пакет санкций против России запрета на импорт трубопроводного газа. Об этом со ссылкой на источник из числа дипломатических представителей государств ЕС сообщает Politico.
"Вряд ли [эта идея] сработает. Существует слишком большое сопротивление со стороны государств, которые зависят от поставок [из России]", – заявил собеседник издания.
По его словам, обсуждение пакета санкций практически завершено и включить в него новые серьезные меры уже вряд ли будет возможно.
Ранее газета Financial Times сообщала, что страны G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ. Данное решение в случае принятия будет препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из РФ в Польшу и Германию.
Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза
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