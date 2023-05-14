G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ – СМИ

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Страны "Большой семерки (G7) и Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций против РФ планируют запретить импорт трубопроводного газа из РФ. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно информации газеты, данное решение будет принято на саммите в Хиросиме. Оно будет препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из РФ в Польшу и Германию, уточнило издание.

До этого СМИ сообщали, что главы МИД Евросоюза могут договориться о введении 11-го пакета санкций в отношении РФ на следующем заседании по иностранным делам, 22 мая.

Ранее в СМИ также сообщали, что ЕС не имеет возражений относительно ужесточения санкций против РФ в энергетической сфере.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что новый пакет санкций не будет включать в себя ограничений на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. Он добавил, что Венгрия и сама не согласилась бы с такими предложениями.

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза