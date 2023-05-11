В Венгрии заявили, что 11-й пакет санкций ЕС не содержит запретов по ядерной энергетике

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11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать каких-либо ограничений на сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции после переговоров в Будапеште с болгарским министром энергетики технического правительства Росеном Христовым.

"Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности. И, как я уже раньше говорил, Венгрия никоим образом не согласится с такими предложениями", – заявил Сийярто на пресс-конференции, трансляция которой прошла на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее стало известно, что Еврокомиссия завершила организацию проекта 11-го пакета санкций против российской стороны. По словам главы пресс-службы ЕК Эрика Мамера, 10 мая состоялась дискуссия диппредставителей в КОРЕПЕР.

До этого поступала информация, что государства Евросоюза могут создать ограничения в отношении китайских компаний, которые якобы содействуют Москве на фоне спецоперации.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций