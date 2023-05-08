ЕС впервые может ввести санкции против китайских компаний, якобы помогающих РФ – СМИ

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Евросоюз впервые собирается ввести санкции против компаний из КНР, которые якобы оказывают поддержку России на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Брюссель предложил ввести санкции против китайских компаний за поддержку российской военной машины впервые с начала конфликта на Украине", – указано в сообщении.

Газета ссылается на проект новых санкций ЕС, в котором, как утверждается, идет речь о возможном введении санкций против семи китайских компаний. Эти компании из КНР обвиняют в поставках оборудования для России.

В материале подчеркивается, что санкции со стороны ЕС вызовут недовольство Пекина, который стремится удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в борьбе за глобальное влияние.

Помимо санкций против Китая, в ЕС рассматривают возможность расширить перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров и ввести санкции против некоторых иранских компаний, которые обвиняются в помощи Москве.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз разработает механизм санкций против помогающих России стран. Основной целью механизма будет являться пресечение торговых каналов, используемых Москвой для обхода торговых ограничений.

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