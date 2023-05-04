Евросоюз разработает механизм санкций против помогающих России стран – СМИ

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Евросоюз обсуждает санкционный механизм, направленный против третьих стран, которые помогают России преодолевать ограничения, сообщает Bloomberg.

Как сообщают источники, основной целью механизма является пресечение торговых каналов, используемых Москвой. В случае провала таких мер, страны ЕС могут прибегнуть к введению адресных ограничений против ключевых товаров.

Новые меры позволят ЕС составить два санкционных списка: один – из третьих стран, а другой – из запрещенных товаров.

Кроме того, Брюссель может также запретить транзит многих товаров через Россию.

Источники отмечают, что до сих пор Москве удавалось закупать санкционные товары и технологии через третьи страны. В частности, эксперты наблюдают рост импорта в Россию полупроводников из Казахстана, ОАЭ, Турции, Китая и других стран.

Отмечается, что механизм вряд ли затронет Китай, однако может повлиять на страны Центральной Азии и соседей России.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС создаст механизм, который позволит накладывать ограничения на тех, кого обвинили в коррупции. При этом Боррель не уточнил, на каком основании Еврокомиссия намерена считать людей не входящих в ЕС государств виновными в подобных преступлениях.

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