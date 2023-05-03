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15:30

Политика

ЕС создаст механизм введения санкций на людей, обвиняемых в коррупции – Боррель

Фото: ASSOCIATED PRESS/АР/Frederic Sierakowski

Европейский союз планирует придумать механизм, который поможет накладывать ограничения на тех, кого обвинили в коррупции. Об этом на пресс-конференции заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я передал сегодня в Совет ЕС проект санкционного механизма (который будут применять. – Прим. ред.) за коррупцию, который позволит бороться с ней по всему миру. Я рассчитываю на его скорейшее утверждение", – цитирует его ТАСС.

При этом глава внешнеполитической службы Евросоюза не уточнил, на каком основании Еврокомиссия намерена считать людей не входящих в ЕС государств виновными в подобных преступлениях.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций в отношении российской стороны. Он подчеркнул, что министры продолжают обсуждение данного вопроса.

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