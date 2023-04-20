Турция не присоединится к санкциям против РФ, введенным рядом стран – МИД республики

Фото: depositphotos/seqoya

Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям до тех пор, пока ограничительные меры против РФ не введет ООН. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

"Вот примкну я к санкциям против России. Как торговцы Аланьи будут продавать в РФ свои товары? Да, если санкции введет ООН, я будут обязан их исполнять", – цитирует его ТАСС.

Чавушоглу подчеркнул, что турецкие власти должны отдавать приоритет интересам собственной страны, даже несмотря на то, что она является членом НАТО.

Ранее кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что намерен выстроить с Россией крепкие и доверительные отношения, если он придет к власти. Политик напомнил, что РФ является одним из важнейших соседей Турции, страны имеют тесные связи в сферах торговли, туризма и энергетики.

