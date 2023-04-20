Страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в РФ – СМИ

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Страны G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, чиновники из стран Группы семи обсуждают такую возможность в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита "Большой семерки" в Хиросиме.

Предполагается, что этот запрет будет иметь исключения, которые, скорее всего, будут распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.

Представители G7 ожидают, что к их санкциям присоединятся члены Евросоюза. Окончательное решение еще не принято.

Ранее правительство Японии в связи с ситуацией на Украине ввело очередной запрет на экспорт в Россию ряда товаров. Под новые ограничения экспорта в РФ подпали следующие товары:

материалы и детали, применяющиеся в производстве беспилотников, а также компоненты для авиации и космической отрасли: воздушные шары, планеры, БПЛА, тормозные системы для самолетов, парашюты, навигационное оборудование и так далее;

изделия из стали и алюминия, нагревательные котлы, генераторы, оптоволокно и оборудование для аэрофотосъемки;

все игрушки, имеющие колеса, детские велосипеды, коляски, головоломки и пазлы, а также игрушечные модели и макеты.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Ограничительные меры вступили в силу 7 апреля.