Товарооборот России и Японии сократился в феврале на 56,3%

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Товарооборот России и Японии в феврале этого года снизился на 56,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 126,4 миллиарда иен (примерно 953 миллиона долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Минфина Японии.

Экспорт сократился на 58,2% – до 33,8 миллиарда иен, а импорт из РФ снизился на 55,8% – до 92,6 миллиарда иен.

Кроме того, в феврале Япония сократила импорт угля и СПГ из России на 85,6 и 20% соответственно. Также сообщается, что Япония второй месяц подряд закупила у России небольшой объем нефти.

Вместе с тем экспорт медицинских изделий и продукции из Японии в РФ в прошлом месяце увеличился на 3 270,4% по сравнению с февралем прошлого года.

Ранее правительство Японии ввело новые антироссийские санкции против 48 человек и 94 организаций из РФ. В частности, действие новых ограничительных мер коснулось замминистра обороны России Виктора Горемыкина и главы концерна "Калашников" Алана Лушникова.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны, несмотря на напряжение в отношениях Токио и Москвы, придерживаются собственной позиции, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирных договоренностей с РФ.

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