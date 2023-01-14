Японский премьер Кисида предал память жертв Хиросимы и Нагасаки – Медведев

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выслуживаясь перед Соединенными Штатами, предал память жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это такой чудовищный стыд... <...> Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что единственной в истории страной, применившей ядерное оружие против другого государства были именно США, а их жертвой тогда стала Япония. По его словам, Токио следовало бы потребовать покаяния со стороны Вашингтона, однако сегодня власти японии являются лишь слугами американцев и смелости на это им не хватит.

"Такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сэппуку (ритуальное самоубийство у самураев. – Прим. ред.) прямо на заседании их кабмина", – подытожил зампред Совбеза.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида выступили с совместным заявлением, в котором осудили возможное применение Россией ядерного оружия на Украине. По их мнению, это стало бы враждебным актом против всего человечества, а не только одной страны.



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