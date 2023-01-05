Медведев ответил генсеку НАТО цитатой Оруэлла

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о поставка оружия на Украину, вспомнил роман Джорджа Оруэлла. Соответствующая публикация появилась на его странице в Twitter.

"Вот мы и дожили! Столтенберг сказал, что оружие – это, по сути, путь к миру. Действительно, "прошлое стерто, что стерли – забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, "1984", – говорится в его сообщении.

Ранее генсек НАТО заявил, что поставки странами НАТО оружия Украине приведут к быстрому разрешению конфликта. По его мнению, только когда Россия поймет, что не может достигнуть целей спецоперации, начнутся переговоры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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