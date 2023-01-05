Медведев ответил на обращение посольства США к россиянам

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обращение американского посольства к россиянам. Свое мнение он высказал в официальном телеграм-канале.

"Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: "солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее". А война на Украине, мол, таких каждых недостойна", – говорится в его публикации.

Медведев заявил, что это обращение демонстрирует "верх цинизма и предел моральной деградации". Он напомнил, что Вашингтон выделяет десятки миллиардов на поддержание конфликта на Украине и помогает Киеву убивать мирных граждан на украинской территории.

Опубликованный материал зампред Совбеза назвал бредом. По мнению Медведева, это обращение пропагандирует нацизм. Однако он выразил уверенность, что оно не повлияет на российских граждан.

Ранее посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России. В обращении говорилось, что РФ и США на протяжении всей истории соперничали и сотрудничали, чтобы преодолеть величайшие вызовы, с которыми сталкивается мир. По мнению диппредставительства, происходящее сейчас не достойно россиян.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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