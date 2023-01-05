Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России. Оно опубликовано в аккаунте дипломатического ведомства в Twitter.

В обращении говорится, что РФ и США на протяжении всей истории соперничали и сотрудничали, чтобы преодолеть величайшие вызовы, с которыми сталкивается мир. По мнению диппредставительства, происходящее сейчас не достойно россиян.

"Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", – говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что Россию и США объединяет общность культур и достижений двух государств. Помимо этого там заметили, что русская литература изучается в американских образовательных учреждениях и не отменяется, а произведения русской классической музыки продолжают исполняться в самых престижных культурных заведениях.

К публикации также прикрепили видеоролик, на котором показаны писатели Лев Толстой и Федор Достоевский, встречи руководителей двух стран в разное время: Леонида Брежнева и Ричарда Никсона, Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, Бориса Ельцина и Билла Клитона, а также российские и американские космонавты. В конце ролика демонстрируется видео с протестной акции в Санкт-Петербурге.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США в своей политике по отношению к России руководствуются логикой холодной войны. По его словам, Белый дом консолидирует общество в своей стране и в западных государствах против образа "внешнего врага".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!