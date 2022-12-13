Рябков назвал переговоры России и США в Турции полезными, но трудными

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал переговоры России с США в Стамбуле полезными, при этом подчеркнув, что сторонам не удалось прийти к общему решению в некоторых вопросах.

"Разговор был деловой, прогресс минимален, и по большому счету он по второстепенным вопросам", – цитирует замминистра ТАСС.

По его словам, в таких вопросах, как деятельность заграничных организаций, аспекты в визовой сфере и обновление состава персонала страны не смогли прийти к общему решению.

Встреча РФ и США в Стамбуле состоялась 9 декабря. Как сообщал Рябков, в ходе переговоров РФ и США затронули вопрос работы дипломатических ведомств. Рябков при этом уточнил, что переговоры нельзя назвать сигналом возобновления контактов с Америкой по более значимым вопросам.



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