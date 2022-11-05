Улучшение отношений РФ и США в среднесрочной перспективе не просматривается – посол РФ

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Улучшение отношений России и США не просматривается в среднесрочной перспективе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого передает ТАСС.

Антонов добавил, что персонал российских консульских учреждений в США продолжит сокращаться. Это связано с тем, что командировки сотрудников заканчиваются, а США не дает новых виз. Посол добавил, что Россия готова конструктивно подходить к вопросу обнуления всех ограничений с США.

Ранее сообщалось, что США не выдали визы руководству компаний "Росатома" и "Ростехнадзору" для участия в международной министерской конференции.

Как рассказали в корпорации, запросы на получение виз для участников делегации были направлены заранее. Однако ответ, касающийся выдачи американских виз, делегация не получила до сих пор.

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