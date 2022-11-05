02:29Политика
Улучшение отношений РФ и США в среднесрочной перспективе не просматривается – посол РФ
Фото: depositphotos/alexeynovikov
Улучшение отношений России и США не просматривается в среднесрочной перспективе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого передает ТАСС.
Антонов добавил, что персонал российских консульских учреждений в США продолжит сокращаться. Это связано с тем, что командировки сотрудников заканчиваются, а США не дает новых виз. Посол добавил, что Россия готова конструктивно подходить к вопросу обнуления всех ограничений с США.
Ранее сообщалось, что США не выдали визы руководству компаний "Росатома" и "Ростехнадзору" для участия в международной министерской конференции.
Как рассказали в корпорации, запросы на получение виз для участников делегации были направлены заранее. Однако ответ, касающийся выдачи американских виз, делегация не получила до сих пор.
США заблокировали участие РФ в конференции МАГАТЭ на своей территории
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!