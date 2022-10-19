Глава МАГАТЭ Гросси назвал Путина уверенным и знающим человеком

Фото: kremlin.ru

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал президента России Владимира Путина уверенным и знающим человеком.

Также Гросси удивился знаниям российского лидера про Запорожскую АЭС и ситуации вокруг нее.

"Он очень уверенный в том, что он делает. Меня поразило его детальное знание ЗАЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — сказал Гросси в интервью телеканалу Telefe.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Гросси, которая состоялась 11 октября, отметил опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению этой риторики. Он выразил надежду, что совместными усилиями получится привести эту сферу в нормальное состояние, несмотря на сложные процессы на мировой арене.

Путин отметил, что Москва не только всегда поддерживала работу МАГАТЭ, но и стояла у его истоков с 1957 года. Он подчеркнул, что Россия придает большое значение делу агентства.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!