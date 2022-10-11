Путин призвал к снижению опасной политизации атомной деятельности

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отметил опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению этой риторики. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России выразил надежду, что совместными усилиями получится привести эту сферу в нормальное состояние, несмотря на сложные процессы на мировой арене.

Путин отметил, что Москва не только всегда поддерживала работу МАГАТЭ, но и стояла у его истоков с 1957 года. Президент добавил, что Россия придает большое значение делу агентства.

"Мы всегда выступали за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома, и при этом считаем – и считали раньше, и сейчас – наша позиция заключается в том, что нужно все делать для того, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий", – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что с удовольствием обсудит с Гросси все интересующие вопросы. Вместе с тем он предложил гендиректору МАГАТЭ затронуть ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Гросси же, в свою очередь, сказал, что лично прилагал усилия для предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС. Он подчеркнул, что с нетерпением будет ждать беседы с Путиным.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ последняя линия связи, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, получила повреждения. Рогов уточнил, что повреждения получила линия электропередач Днепровская мощностью 750 кВ. По его словам, в настоящее время атомная электростанция в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.



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