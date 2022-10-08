Глава ЕС Боррель осудил переход Запорожской АЭС под управление России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель негативно отреагировал на переход Запорожской АЭС под управление России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Брюссель не признает и осуждает подобное решение России. Он заявил, что переход ЗАЭС является "захватом", что говорит о "незаконности" действий российских властей.

Боррель сообщил, что ЗАЭС необходимо вернуть Украине. Кроме того, на станции необходимо организовать усиленное присутствие членов МАГАТЭ.

5 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты Запорожской АЭС должны быть приняты в федеральную собственность. Указом также установлен статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

Позже председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена последняя линия, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой Украины.

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