Гендиректор МАГАТЭ посетит РФ и Украину для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Гендиректор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен совершить визит в России и Украину для проведения переговоров о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Я скоро отправлюсь в РФ, а затем вернусь на Украину, чтобы договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг станцию", – приводит ТАСС его слова.

Гросси отметил необходимость защитить атомную электростанцию, а также назвал безответственным обстрелы единственного источника внешнего электроснабжения АЭС.

В конце сентября Гросси заявил, что МАГАТЭ намерено расширить состав миссии на ЗАЭС. По его словам, работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг электростанции уже идет при участии России и Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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