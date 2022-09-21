МАГАТЭ планирует расширить состав миссии на Запорожской АЭС – Гросси

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время МАГАТЭ намерено расширить состав миссии на Запорожской АЭС.
В ходе брифинга на полях Генассамблеи ООН он анонсировал свою поездку в Киев и не исключил визита Россию, а также отметил, что в настоящее время идет работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
"Было бы здорово достичь соглашения сегодня же, но, как вы понимаете, речь идет об очень сложных вопросах, рассмотрение которых требует несколько больше, чем одна встреча", – приводит его слова ТАСС.
Гросси подчеркнул, что процесс переговоров идет только с Россией и Украиной. По его словам, у обеих сторон есть убеждение в необходимости создания такой зоны.
По его мнению, ситуация вокруг ЗАЭС после временного затишья вновь ухудшилась. Гросси заявил о возобновившихся обстрелах в районе станции, однако не уточнил, кто их ведет. Он также сообщил, что в результате атаки на ЗАЭС в среду был поврежден кабель электропитания одного из шести энергоблоков. Сейчас, по его словам, энергоснабжение восстановлено.
Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС с применением осколочно-фугасных снарядов. В результате удара была повреждена система охлаждения станции, высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Совет МАГАТЭ призвал российских военных покинуть территорию ЗАЭС
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