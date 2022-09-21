ЛЭП и оборудование связи энергоблока получили повреждения при обстреле ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

При обстреле Запорожской АЭС со стороны военных ВСУ были повреждены высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков, сообщили в администрации Энергодара.

"Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС", – приводит РИА Новости текст сообщения.

Кроме того, произошло временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока атомной электростанции из-за разрывов снарядов.

"Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива", – добавили в пресс-службе, уточнив, что персоналу удалось наладить питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков АЭС.

Отмечается, что дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке.

Он отмечал необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

