Ульянов назвал нереалистичными призывы к демилитаризации Запорожской АЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС являются нереалистичными, так как там отсутствуют войска и тяжелая военная техника, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Там нет тяжелой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми. Они занимаются замерами уровня радиации и в случае аварии будут предпринимать различные шаги, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет. Сотрудники Росатома тоже не относятся к министерству обороны. Что, собственно, демилитаризовать? Охрану, Росгвардию?", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Постпред также отметил отсутствие планов по выводу с территории атомной электростанции подразделений Росгвардии, которые занимаются ее охраной.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке. Он отмечал необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

