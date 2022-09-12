Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС – Песков

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Речи об отводе российских войск от Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, ключевой задачей является прекращение обстрелов станции со стороны ВСУ.

"Сейчас идет речь о главном. Это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями. Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние, те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, что Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке. Он отметил необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

До этого член главного совета администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

