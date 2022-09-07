Власти Запорожской области допустили остановку АЭС из-за обстрелов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Запорожская АЭС может приостановить свою работу из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

"С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях, и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов", – сказал он.

При этом Балицкий отметил, что окончательное решение относительно работы АЭС пока не принято.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара со стороны украинских военных. В результате город временно оказался без электроэнергии, а мощность шестого энергоблока ЗАЭС пришлось снизить до 135–140 мегаватт.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

