Россия не видит возможности для переговоров с Украиной по ЗАЭС – Небензя

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Россия не уверена, что с Украиной возможно вести какие-либо переговоры по Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"У нас есть серьезные сомнения на этот счет с учетом того, как они действуют в отношении станции сейчас – обстреливают свой собственный ядерный объект", – передает ТАСС слова Небензя.

Доклад МАГАТЭ по итогам миссии на ЗАЭС был опубликован 6 сентября. В докладе отмечается, что создание безопасной зоны вокруг станции позволит избежать "ядерного взрыва", который может произойти в результате боевых действий.

Кроме того, специалисты подчеркнули опасность последствий обстрелов станции, отметив, что это может привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ. В докладе организации указаны происшествия на ЗАЭС, нарушающие принципы ядерной безопасности.