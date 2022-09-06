В Энергодаре сообщили об отключении электроэнергии после обстрела

Фото: Минобороны РФ

Энергодар временно обесточен после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, боевики Украины открыли артиллерийский огонь по Энергодару. В результате была повреждена линия электропередачи в районе АЭС.

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что во время обстрела со стороны ВСУ один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС. По его словам, энергоблок был нерабочий. К тому времени он не находился в рабочем состоянии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

