Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По его словам, на ЗАЭС остались два человека в виде наблюдателей миссии.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было девять автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.

Ранее Рогов рассказал, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По его словам, замысел Киева удалось вовремя раскрыть. Отмечается, что шпионы попытались проникнуть на станцию под видом украинских журналистов, однако их не пустили на территорию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

