Зеленский приказал внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ – Рогов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Украинские спецслужбы, по приказу Владимира Зеленского, пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", – передает РИА Новости его слова.

Как отметил Рогов, замысел Киева удалось вовремя раскрыть. Отмечается, что шпионы попытались проникнуть на Запорожскую АЭС под видом украинских журналистов, однако их не пустили на территорию.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.