РФ запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС на 6 сентября

Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС на 6 сентября. Саму же станцию в Энергодаре все же смогли осмотреть инспекторы МАГАТЭ.

Международных экспертов провели по территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинской артиллерии. Но чтобы эта экскурсия состоялась, бойцам Росгвардии пришлось отбить атаку десанта ВСУ.

Как развивались события? И чем закончилась миссия МАГАТЭ? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.