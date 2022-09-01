Власти РФ опасаются провокаций со стороны Украины по отношению к миссии МАГАТЭ – Песков

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Российские власти опасаются реакции с украинской стороны по отношению к миссии МАГАТЭ, которая направилась на Запорожскую АЭС, приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.
"Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что совершенно не прекращаются варварские провокационные обстрелы, мы это видим. Предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию", – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что РФ заинтересована в прибытии МАГАТЭ на станцию. Российские власти готовы взаимодействовать с представителями агентства.
Утром 1 сентября стало известно, что делегация МАГАТЭ выехала в Энергодар, где расположена ЗАЭС. Об этом сообщило агентство международной информации Reuters. Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявлял, что вокруг города наблюдается военная активность, однако это не остановило делегацию.
Позже в Минобороны РФ заявили, что ВСУ попытались захватить ЗАЭС. По данным ведомства, это произошло около 06:00 утра. 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата.
Кроме того, в военно-гражданской администрации Энергодара заявили об обстреле со стороны ВСУ по жилым районам Энергодара. Отмечалось, что удары наносились с утра. Местных жителей призвали переместиться в укрытия и помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.
Российская сторона готова принять экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
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