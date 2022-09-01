Делегация МАГАТЭ выезжает в Энергодар, где находится ЗАЭС

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Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выезжает в Энергодар, где находится Запорожская АЭС, сообщает Reuters.

"Миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС в Энергодаре", – говорится в материале.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил эту информацию.

В свою очередь, гендиректор международной организации Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара наблюдается повышенная военная активность, однако миссия МАГАТЭ не останавливается.

Рогов заявил, что украинские боевики осуществляют обстрел Энергодара с целью сорвать визит.

"У меня одна версия. (Десант, обстрелы – Прим. ред.) сделаны, чтобы помешать визиту МАГАТЭ, показать, что все там страшно – зачем туда ехать", – добавил он.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.

Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.