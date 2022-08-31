Готовившая теракт на Запорожской АЭС вооруженная группа диверсантов задержана в Энергодаре

14:17
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Энергодаре задержали группу готовивших теракт на Запорожской АЭС украинских диверсантов, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", – сообщил он РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что данный факт в очередной раз демонстрирует террористическую сущность киевского режима.
Накануне делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой гендиректором организации Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.
По словам Гросси, делегация прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. При этом он не уточнил дату приезда миссии на объект.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украина пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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