Готовившая теракт на Запорожской АЭС вооруженная группа диверсантов задержана в Энергодаре

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В Энергодаре задержали группу готовивших теракт на Запорожской АЭС украинских диверсантов, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", – сообщил он РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что данный факт в очередной раз демонстрирует террористическую сущность киевского режима.

Накануне делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой гендиректором организации Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.

По словам Гросси, делегация прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. При этом он не уточнил дату приезда миссии на объект.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

