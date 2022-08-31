Специалисты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС для контроля за ситуацией – ВГА Энергодара

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Рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией, сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара.

"На Запорожской атомной электростанции будет рабочий визит, где-то, наверное, день-два, потом, после этого, по уверениям господина Рафаэля Гросси, здесь останется порядка шести-восьми специалистов, которые будут постоянно мониторить ситуацию работы Запорожской атомной электростанции", – рассказал глава ВГА Александр Волга в эфире Первого канала.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что делегация МАГАТЭ уже находится в пути на Запорожскую АЭС. Она подчеркнула, что Россия со своей стороны делает все, чтобы поездка на станцию прошла успешно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжит привлекать внимание к безответственному поведению Киева в отношении Запорожской АЭС. Официальный представитель Кремля выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ на станцию состоится. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в этой миссии и давно ее ждет.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой гендиректором организации Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.