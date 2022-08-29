В ООН отказались делать выводы, кто обстреливает ЗАЭС

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ООН не делает выводов, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, но призывает прекратить это делать, передает ТАСС со ссылкой на представителя генсекретаря организации Стефана Дюжаррика.

"У нас таких оценок нет. Но это не означает, что мы не призываем к их прекращению", – отметил он.

Дюжаррик также уточнил, что ООН поможет с логистикой и безопасностью направляющихся на станцию экспертов МАГАТЭ.

"Мы предоставляем важную логистическую поддержку и поддержку в сфере безопасности для этой миссии. Мы рады, что удалось добиться продвижения. Это очень важная миссия, особенно учитывая все вопросы, которые появляются в связи с ситуацией вокруг ЗАЭС", – подчеркнул он.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала поведение киевского режима в отношении Запорожской АЭС самоубийственным. Она также призвала Запад проявить ответственность и повлиять на украинские власти, чтобы те прекратили обстрелы ядерного объекта.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

