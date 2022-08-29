Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: Минобороны РФ
В составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отправятся порядка 15 экспертов в области ядерной безопасности в сопровождении сотрудников ООН, рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит из примерно полутора десятка сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН", – сказал он, уточнив, что представители ООН будут отвечать за обеспечение безопасности и логистику.
Ульянов подтвердил, что миссия отправилась на Украину утром 29 августа, отметив, что путь займет много времени. Также, по его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен оставить на станции несколько представителей организации на постоянной основе.
"Россия внесла существенный вклад в подготовку этой миссии. Рассчитываем, что посещение станции миссией МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на Запорожской атомной электростанции", – заключил Ульянов.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации прибудут на Запорожскую АЭС на текущей неделе. При этом он не уточнил точную дату приезда миссии на объект.
До этого Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара за неделю выросла на 70%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: