Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: Минобороны РФ

В составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отправятся порядка 15 экспертов в области ядерной безопасности в сопровождении сотрудников ООН, рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит из примерно полутора десятка сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН", – сказал он, уточнив, что представители ООН будут отвечать за обеспечение безопасности и логистику.

Ульянов подтвердил, что миссия отправилась на Украину утром 29 августа, отметив, что путь займет много времени. Также, по его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен оставить на станции несколько представителей организации на постоянной основе.

"Россия внесла существенный вклад в подготовку этой миссии. Рассчитываем, что посещение станции миссией МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на Запорожской атомной электростанции", – заключил Ульянов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации прибудут на Запорожскую АЭС на текущей неделе. При этом он не уточнил точную дату приезда миссии на объект.

До этого Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.

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