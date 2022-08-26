Гендиректор МАГАТЭ не исключил риска аварии на Запорожской АЭС

Фото: Минобороны РФ

Риска аварии на Запорожской атомной электростанции исключать нельзя. Такой вывод сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью французской газете Le Monde.

Он пояснил, что ЗАЭС работает, но испытывает определенные трудности. В частности, Гросси упомянул постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что в агентстве допускали риски ядерных аварий на АЭС, однако не ожидали, что крупная атомная электростанция окажется в центре вооруженного противостояния.

Накануне сообщалось, что за сутки военнослужащие Украины обстреляли район ЗАЭС восемь раз. По информации Минобороны РФ, удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие России поразили огонь противника ответным ударом.

Позже стало известно, что в результате обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины два энергоблока станции отключились от сети. Это произошло из-за пожара, который возник на станции, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

