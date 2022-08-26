ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные перебили последнюю линию передачи энергии из Запорожской АЭС, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 1".

"Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает (на Украину. – Прим. ред.), нет физической возможности это делать", – рассказал Рогов.

25 августа сообщалось, что за сутки военнослужащие Украины обстреляли район ЗАЭС восемь раз. По информации Минобороны РФ, удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие России поразили огонь противника ответным ударом.

После этого стало известно, что в результате обстрела ЗАЭС ВСУ 2 энергоблока станции отключились от сети. Это произошло из-за пожара, который возник на станции, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, загорелась территория охранной зоны ВЛ-750 кВ. При этом после тушения пожара один из блоков запустили в работу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

