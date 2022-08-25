РФ рассчитывает, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в конце августа – начале сентября

Фото: Минобороны РФ

Посещение Запорожской АЭС делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может произойти в конце августа – начале сентября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Я думаю, что он (визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС – Прим. ред.) состоится в ближайшее время: в конце августа – начале сентября", – сообщил он в эфире "Соловьев Live".

Полянский выразил надежду на сохранение безопасности делегации, отметив, что в состав миссии войдут технические специалисты, в том числе из Росатома и с Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что МАГАТЭ планирует направить экспертов на Запорожскую АЭС до 5 сентября для оценки обстрелов.

По данным агентства, в миссию МАГАТЭ войдут эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана и специалисты по безопасности, способные оценить масштабы обстрелов станции

До этого замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он добавил, что российская сторона призывает страны, влияющие на украинские власти, "серьезно поговорить с представителями Киева", чтобы те прекратили обстрелы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

