Совет Госдумы призвал ООН потребовать от Киева прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Фото: Минобороны РФ

ООН и МАГАТЭ должны призвать Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил Совет Госдумы, его текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.

"Совет Государственной думы Федерального собрания РФ решительно осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что подобные действия могут привести к масштабной катастрофе в Европе. При этом ВС РФ самоотверженно продолжают обеспечивать необходимую защиту основных объектов атомной электростанции и Энергодара. Кроме того, украинские диверсанты подрывают линии электропередачи в РФ, которые ведут к Курской АЭС.

Подобные действия являются нарушениями международного гуманитарного права.

Депутаты также призвали граждан Украины осознать возможные последствия политики киевского режима.

"Совет Госдумы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества", – добавили авторы заявления.

Известно, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли район ЗАЭС восемь раз. Удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие РФ нанесли ответный удар по противнику, что привело к уничтожению его огневых средств.

Ранее в четверг без электроэнергии также остались Херсон и некоторые другие населенные пункты Херсонской области. Причину случившегося замглавы администрации региона не называл.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

