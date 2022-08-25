Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию на ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, в ходе которого коллеги обсудили текущую ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщает российское военное ведомство.

Отмечается, что первый разговор Шойгу и Лекорню состоялся по инициативе французской стороны в четверг, 25 августа.

"Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС <...>. Шойгу довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции", – говорится в сообщении.

Стороны отметили важность организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и готовность оказания поддержки инспекторам международной организации.

Ранее начальник российских войск РХБ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал о намерении украинской стороны сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС за счет якобы незначительной аварии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.