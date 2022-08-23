Небензя констатировал деградацию в ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Фото: Министерство обороны РФ

За прошедшие недели ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС изменилась в худшую сторону, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала", – приводит ТАСС его слова.

Постпред отметил, что территория АЭС и Энергодар почти каждый день подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Данные действия угрожают катастрофическими последствиями для Европы.

Небензя подчеркнул, что Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС ВСУ.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он добавил, что российская сторона призывает страны, влияющие на украинские власти, "серьезно поговорить с представителями Киева", чтобы те прекратили обстрелы.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия принимает все необходимые меры по усилению безопасности в районе Запорожской АЭС. В частности, усилены системы ПВО в регионе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

