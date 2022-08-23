РФ рассчитывает на скорое согласование логистики визита МАГАТЭ на ЗАЭС – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Он добавил, что российская сторона призывает страны, влияющие на украинские власти, "серьезно поговорить с представителями Киева", чтобы те прекратили обстрелы, передает его слова ТАСС.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия принимает все необходимые меры по усилению безопасности в районе Запорожской АЭС. В частности, усилены системы ПВО в регионе.

В ночь на пятницу, 19 августа, власти Запорожской области сообщили, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

