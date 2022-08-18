Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару в ночь на пятницу, 19 августа, сообщил член главного совета администрации региона Владимира Рогова.

"Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу Энергодар", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Как сообщает РИА Новости, позднее Рогов добавил, что ВСУ выпустили по Энергодару не менее семи снарядов.

В среду ВСУ два раза открывали массированный огонь по Энергодару. Первый обстрел был зафиксирован около 18:00. Второй – в районе 23:00. Был обстрелян район ЗАЭС. По данным местных властей, всего зафиксировано не менее шести прилетов. Сама станция не пострадала.

Ранее начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что кураторы из США намерены сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС, устроив там якобы незначительную аварию.

По словам представителя Минобороны, Соединенные Штаты скрывают данные об обстрелах со стороны Украины Запорожской АЭС, там самым способствуя потенциальному развитию ядерной катастрофы в Европе.

