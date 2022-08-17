ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару – власти

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Украинские войска снова открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.

"Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется", – говорится в сообщении.

Это уже второй за среду удар украинских войск по городу с применением тяжелой артиллерии, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Первый обстрел был зафиксирован около 18:00. Был обстрелян район ЗАЭС. По данным местных властей, всего зафиксировано не менее шести прилетов. Сама станция не пострадала.

15 августа в районе Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ прогремели взрывы. По данным властей Энергодара, из тяжелых орудий США за 2 часа было нанесено около 25 ударов по городу и АЭС. Под обстрел также попали спальные районы города, промышленная зона и село Ивановка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

