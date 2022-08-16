В Запорожской области призвали украинцев перебираться на освобожденные территории

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Украинцам, проживающим в подконтрольных киевским властям регионам, следует перебираться на освобожденные территории, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Рогова, на освобожденных территориях граждане будут находиться в тепле, безопасности и с горячей водой. Он добавил, что в настоящее время в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу топлива в регион из России.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на ЗАЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, украинские силовики выпустили девять артиллерийских снарядов по ЗАЭС и прилегающей к ней территории. Рогов уточнил, что часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть – на ТЭС.

На прошлой неделе Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области. Также военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области – четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

