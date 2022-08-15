В районе Запорожской АЭС прогремели взрывы после обстрела со стороны ВСУ – власти

Фото: Минобороны РФ
Вблизи Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
"Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок", – сообщили в администрации.
По словам властей города, из тяжелых орудий США за последние 2 часа было нанесено около 25 ударов по городу и АЭС. Под обстрел также попали спальные районы города, промышленная зона и село Ивановка.
Информация о пострадавших и ущербе, который был нанесен гражданской инфраструктуре, уточняется.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские силовики выпустили девять артиллерийских снарядов по ЗАЭС и прилегающей к ней территории.
Рогов уточнил, что часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть – на ТЭС. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты, прокомментировал он.
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