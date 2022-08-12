В Херсонской области сообщили об обстреле Каховской ГЭС со стороны Украины

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Украинские силы обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, в целом атаку удалось отразить. Он отметил, что попадания были, но они некритичны. Стремоусов добавил, что обстрел производили из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской. Небензя напомнил, что если атаки ВСУ продолжатся, то катастрофа может произойти в любой момент.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запорожскую АЭС обстреляли с правой стороны Днепра
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